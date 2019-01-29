送毛毯給街友、與獨老圍爐 少年：不一樣的新年體驗

2019-01-29 13:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕上週五寒流來襲，14位青少年抱著60件毛毯，到台北火車站將毛毯送給露宿街頭的遊民，讓遊民身暖心也暖，青少年也在參與服務的過程中開始對街友改觀；而昨日少年們又攜鍋碗扛著年菜，與獨居老人一起圍爐提前過新年。

新北市少年培力園為為新北市政府社會局補助更生少年關懷協會辦理的少年中心，平日就會帶領青少年參與許多不同類型社會服務，培力園主任莊宛蒨說，經過台北車站看到很多街友，希望借此機會帶青少年參與社會服務也讓街友感到溫暖。

15歲少年小豪（化名）說看他們溫暖了，我心裡也很溫暖；沙沙（化名）則說一開始會怕怕的，不過我還是去做，因為真的很有意義，因帶去的60件毛毯不夠用，還有少年掏出自己身上僅有的20元投入街友叔叔的紙碗中，甚至還集資買暖暖包。

而昨天，培力園少年又帶著勸募而來的年菜，到獨居老人家中圍爐，有的少年負責餐桌預備、有的少年負責年菜烹調、有的少年負責與爺爺奶奶聊天話家常，莊宛蒨說，對老人家而言，溫暖的陪伴更勝言語交流。

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