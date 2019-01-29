斗六棒球場OT出去了 年省1000萬元維護費

2019-01-29 13:25

〔記者詹士弘／雲林報導〕2005年完工啟用的斗六棒球場，每年維護經費近1000萬元，歷經4次公告委外營運未果，今年終於有廠商願意進駐，縣政府今天與運動家育樂公司董事長廖了以簽下OT案委外營運管理合約，未來5年將由其營運管理。

雲林縣長張麗善表示，斗六棒球場是國內少數A級球場，10多年來棒球場皆由縣政府自行營運管理，每年平均基本維護管理費用支出近千萬元，負擔沈重，多年來希望委外經營都未能如願，為吸引廠商進駐投資，縣府爭取中央政府6000萬元補助進行球場內部設施整修，終於吸引運動家育樂公司投標。

運動家育樂公司董事長廖了以表示，過去帶領運動家成棒隊在斗六棒球場拿到冠軍，對斗六有相賞深厚的感情，未來運動家育樂將會強化斗六棒球場的硬體設備及落實運動人才培育，並協助雲林行銷農特產品，讓斗六棒球場的使用達到最高效益。

斗六棒球場2005年完工啟用，是國內第14座棒球場，可容納1萬5千人座位，並設有雙層看台。

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