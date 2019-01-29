屏東熱覽開幕 蘇揆促銷：白天吃美食 晚上看花燈 物超所值

2019-01-29 13:15

〔記者李立法／屏東報導〕為期20天的2019屏東熱帶農業博覽會今天開幕，行政院長蘇貞昌幫忙行銷故鄉屏東優質農產品，邀請國人利用春節假期到屏東旅遊，白天吃美食，晚上看花燈，絕對物超所值。

屏東熱博每年最吸引眾人目光的彩繪稻田，今年搭配生肖豬年主題，種出雙豬提燈及百步蛇等圖騰，今天一開園成為最熱門打卡景點。

行政院長蘇貞昌南下主持熱博開幕，他邀請國人一定到屏東來玩，因為台灣 燈會第一次在屏東舉辦，而且是第一次在有海灣的國家風景區舉行，屏東人的熱情及美味的農產品，一定會讓遊客覺得物超所值。

屏東縣政府農業處表示，今年熱博共設置27個特色主題區，包含彩繪稻田、瓜果長廊、迎春花海、地景藝術、蘭藝館、雜糧迷宮、蘭海館、樹藝雅石景觀區、玫瑰館、農村再生、可可館、靚彩魚love區、原民特作、汪汪綠樂園、夢想一畝園、香草區、青草特作、熱帶果園、客家產業館、夢境盆栽區、夢想市集、馬場體驗、食農體驗、農特產創意市集，活動至2月17日止（除夕休園），免門票，詳情可上2019熱博官網 查詢。

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