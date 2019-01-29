向文化部爭取蘭陽戲劇團存續 林姿妙：自助也要人助

2019-01-29 13:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘭陽戲劇團今年度1180萬預算被縣議會刪除，劇團面臨收攤窘境，縣府近日向文化部爭取經費，獲得200萬元補助支持；但縣長林姿妙今在縣務會議上認為，劇團「自助也要人助」，近日將邀劇團成員討論未來理念和想法。

歌仔戲發源自宜蘭員山鄉，1992年時前縣長游錫堃成立蘭陽戲劇團，成為全台首個公立歌仔戲團，現有20名團員；不過去年縣議會二讀會時，縣府補助劇團的1180萬預算被刪除，引起文化界譁然。

雖縣府力爭預算，但在3讀會未能起死回生，僅通過在2讀會被保留的蘭陽戲劇團戲曲發展基金預算，本預算只能在5月份提追加預算，若依照基金預算，只夠蘭陽戲劇團活到今年6月。

為求保留劇團，縣府文化局近日到文化部爭取經費，獲得中央200萬元補助，暫解燃眉之急，但200萬元經費對劇團運作仍有缺口。

縣長林姿妙今在縣務會議上坦言，歌仔戲發源自員山鄉，把文化留住是縣府的責任，不過劇團也要為自己打拚，不能「為了喝牛奶而養一條牛」。

林姿妙裁示，縣府會極力幫助劇團運作，但他們也要「自助人助」，爭取更多演出機會及管道，另近日會邀集劇團成員討論理念、想法，讓歌仔戲文化能永續發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/