嘉義民雄出現52雞屍 家畜所派員消毒追來源

2019-01-29 13:16

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉東湖村東勢湖大排遭棄置52隻雞隻屍體，嘉義縣家畜疾病防治所獲報後，今天上午派員移除並採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，嘉縣家畜所協請警方追查雞屍來源，經查獲將依廢棄物清理法，處6000元以上、300萬元以下罰鍰，情節重大者移送地檢署，最重可處5年以下有期徒刑併科罰金1500萬元。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如說，今天上午派員在禽屍拾獲地點周圍的養禽場疫情訪視，並加強鄰近養禽場及公共區域的消毒工作；若遭棄置雞隻驗出高病原性禽流感病毒陽性反應，除撲殺棄置飼主的養雞場外，範圍3公里內養雞場也須採樣送檢，如呈陽性一樣要全面撲殺。

嘉縣家畜所也協請民雄警分局全力追查丟棄禽屍者，若追查到家禽飼主，將可再依「動物傳染病防治條例」最高開罰100萬元；若因此導致疫情蔓延或散播者，可處3年以下有期徒刑或拘役，得併科100萬元以下罰金。

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