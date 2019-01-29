疏解春節人潮 新營火車站後站30日先行啟用

2019-01-29 13:05

〔記者王涵平／台南報導〕為疏解春節連假返鄉人潮，立委葉宜津今表示，台鐵同意新營火車站東站（後站）1月30日早上9時30分先行啟用。

葉宜津指出，新營火車站後站站體及連結地下道、電梯都已經完工，只等待第二期車站周邊廣場綠美化工程及公廁新建工程完畢就可以完全啟用，面對即將來臨的春節人潮，希望台鐵能先行啟用新營火車站東站（後站）。

經與台鐵多次會勘協調，邀公路總局會勘台一線車速過快，可能有接送旅客車輛容易造成交通危險的疑慮，請公路總局於新營火車站東站前台一線增設火車站看板路標。

台鐵表示，新營火車站站房及連結行道於12月如期完工，第二期車站周邊廣場綠美化工程及公廁持續進行中，1月30日先行啟用以疏運春節返鄉人潮，同時改善旅客無障礙需求。

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