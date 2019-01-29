台東春節垃圾清運 初一全縣停收

2019-01-29 12:58

［記者王秀亭／台東報導］台東縣16鄉鎮市春節期間垃圾清運時間出爐，除2月5日（初一）全縣停止清運垃圾，各鄉鎮市收取垃圾時間各有不同，其中東河鄉是唯一初一停收，其餘時間皆採機動清運的鄉鎮，台東縣環保局提醒，注意各鄉鎮垃圾清運時間，並做好分類，才能讓春節環境整潔。

因應農曆春節連假，台東各鄉鎮市公所清潔隊2月4日（除夕）仍加緊清運垃圾，長濱、卑南、大武、達仁、綠島、蘭嶼鄉鎮維持正常清運，池上、延平、海端鄉從上午開始清運，太麻里、金峰、鹿野及關山皆從下午清運垃圾，人口較多的台東市、成功鎮則加碼上、下午各清運一次。

2月5日（初一）16鄉鎮市全面停收一天；2月6日（初二）已有鄉鎮收取垃圾，包括卑南、達仁及蘭嶼鄉，東河鄉則為機動清運；2月7日（初三）收取垃圾的鄉鎮有長濱、海端鄉及東河鄉機動清運。2月8日（初四）有11鄉鎮公所清潔隊出動收取垃圾，卑南、東河、蘭嶼、大武、綠島、達仁清運時間與平日相同，成功鎮及延平鄉則從上午開始清運，太麻里、金峰及延平鄉則從下午起清運春節垃圾。

2月9（初五）、10（初六）日雖是星期六、日，為加強清運春節期間垃圾，仍有部分鄉鎮公所清潔隊加班清運，9日台東市、鹿野鄉皆從下午開始清運，池上從上午7時開始，關山鎮則維持正常清運時間，10日清運垃圾的鄉鎮有大武、蘭嶼、關山及海端等4鄉鎮。

台東縣環保局表示，2月11日起各鄉鎮清運垃圾時間恢復。

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