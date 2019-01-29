慢飛小天使向竹市府拜早年 舞獅年味濃

2019-01-29 12:58

〔記者王駿杰／竹市報導〕再過幾天就是農曆春節，來自市府委託心路基金會辦理「新竹市兒童日間服務中心」的慢飛小天使們，今天透過舞獅、致贈好運橘和蘋果的方式，向市府員工拜早年，現場熱鬧又溫馨，充滿濃濃年味。

社會處長李季縈表示，這次安排「諸」事大吉市府拜早年活動，讓擁有不同能力的孩童透過訓練及引導，就如同在家裡學習向大家拜早年並進行道賀，藉此讓孩子有不一樣的學習及獲得，市府同仁看著拜年孩子的笑容，就像為寒冬注入一股暖流。

社會處指出，市府委託心路基金會辦理新竹市兒童日間服務中心，每年都會設計不同的活動，讓服務的孩童有機會透過各種場合及活動設計，展現能力及自我。本週四上午，竹市兒童日間服務中心的孩子也會在頂竹里集會所會舉辦年貨大街活動，透過課程中自行包裝的年貨或擔任童玩遊戲的老闆，來與竹蓮社區的民眾共融互動。

今天拜早年活動，由副市長沈慧虹到場致詞，她說，感謝心路基金會的成員協助市府照顧慢飛小天使，讓孩童體驗年節氣氛，也讓他們練習並學習手心向下，將年節喜糖分送給參與活動的人，將祝福與愛蔓延至城市的每個角落。

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