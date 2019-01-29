花蓮縣長頭像回歸米袋 網友酸「有照片的米才有誠意」

2019-01-29 12:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府今年度「幸福花蓮」春節中低收入家庭生活物資發放，一連二天由南區向北區發送，過去被前代理縣長蔡碧仲取消的領米跟縣長頭像，這次在縣長徐榛蔚上任後全部復舊，由徐榛蔚親自，發送米袋上印有縣長頭像的白米等物資，並題字「花蓮縣長徐榛蔚關心您」，恢復前縣長傅崐萁任內作法。

縣府新聞稿指出，花蓮縣長徐榛蔚今天是到鳳林、光復、萬榮、壽豐、吉安、花蓮等鄉鎮市發放春節生活物資，徐榛蔚以面對面方式發放物資，跟鄉親們一一握手、寒喧。而昨天則是在縣府各局處首長的陪同下到花蓮南區關懷鄉親，並親手發送白米等物資，預祝鄉親春節快樂、平安健康，隨後至玉里高中學生活動中心，聽取基層民意，進行政令宣導。

徐榛蔚向在場的村里鄰長說，花蓮是台灣唯一連續9年五顆星的縣市，建設方面，193縣道設施，花64線排水系統，台九線等建設都會持續推動，社會福利方面，不只有老年人旗艦版健檢，更有40歲以上的免費C肝篩檢，婦幼政策，包括生產前後營養金補助、新生兒免費篩檢，國中一、二年級免費施打子宮頸疫苗。

而被前代理縣長蔡碧仲取消的米袋上縣長頭像、請民眾到活動中心排隊領米的措施，也全部恢復前縣長傅崐萁任內作法，有花蓮網友就上臉書社團張貼新版白米物資相片，網友留言說：「花蓮縣長回來了」、「看來一堆酸民還不懂少數服從多數的道理！」、「大家也很開心啊！這就是花蓮！」、「有照片的米才有誠意，才會好吃，吃了才會健康」，不過有網友認為應該採買花蓮在地米比較有幫助在地經濟。

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