前進泰安偏鄉義診 童綜合醫院4年不間斷

2019-01-29 12:44

〔記者歐素美／台中報導〕年前寒冬送暖，童綜合醫院動員20多名醫護人員前進苗栗泰安鄉梅園、象鼻、錦水等3村落進行為期3天的口腔癌檢查、乳房攝影、子宮頸抹片及糞便潛血檢查、口腔牙齒檢查、健康檢查與體適能測試等，希望減少偏鄉地區因人口老化及交通不便帶來的醫療落差，協助民眾評估自我健康狀況。

這次偏鄉義診活動由公益團體國際獅子會300-C1區發起，童綜合醫院基於急重症責任醫院的使命，體恤偏鄉民眾就醫不便，已連續4年與國際獅子會合作，提供偏鄉地區義診服務，童綜合醫院除了提供4癌篩檢服務，還有醫師問診、體適能、體脂肪與血壓測量等檢查。

由於泰安鄉梅園村、象鼻村、錦水村等對外交通不便，崎嶇道路一直是當地民眾就醫的難題，童綜合醫院這次特別找來家醫部黃詩婷醫師、口醫部吳喻嘉醫師前往義診，由醫師為民眾做健康報告評估，提醒民眾照顧好身體健康並傳達正確的衛教知識，希望早期預防、早期治療。

24至26日3天義診服務，童綜合醫療團隊服務達400人次，現場並提供義剪服務及針對弱勢家庭的物資援助，希望透過偏鄉義診行動，讓醫療跨越地理限制，讓每一位民眾得到完善的醫療照護。

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