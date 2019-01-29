台鐵要員工穿「我愛台鐵」背心 工會轟作秀與官僚

2019-01-29 12:41

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵為凝聚員工向心力並重拾旅客信任，發起「我愛台鐵運動」，率先於即將而來的春節疏運重點期間，由員工穿上「我愛台鐵，安全第一」的紅背心。但台鐵產業工會質疑，「買背心就可以改善行車安全？」僅印證台鐵作秀與官僚。

根據台鐵1月18日會議紀錄，台鐵局長張政源在台鐵局務會報中指示，普悠瑪事故後，更應凝聚員工向心力，並取得社會對台鐵的信任，將發起「我愛台鐵運動」，由台鐵主秘朱來順召集運、工、機、電人員，研議穿著「我愛台鐵」背心。

台鐵表示，背心採購數量共計7000件，其中機務處1800件、運務處4200件、其餘1000件由朱來順裁示使用單位；經過訪價與招標，目前已完成驗收，月底前將送至各單位。

「改善安全不是穿背心，採購缺料不是缺作秀。」台鐵產業工會今天聲明，穿背心就是假改革。普悠瑪事故後，台鐵改善作為竟然是採買7000件背心，要求員工春節期間穿上，「難道買了背心就可以改善行車安全問題嗎？反而更印證了台鐵的作秀與官僚！」

產工也質疑，台鐵最缺乏列車的料，且車站員工連最基本的床墊都沒有，每次提出車站設施改善事項，台鐵總是說預算不足，卻可以同時快速採購7000件背心，無視員工權益與運輸安全。台鐵應儘速補充人力、採購料、改善員工工作環境，才能提升運輸安全。

朱來順回應，春節疏運是台鐵特別重要的任務，加上於各大連假等重要疏運期間，希望特別提醒員工「安全第一」，同時希望給旅客安心，但尊重不同意見。

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