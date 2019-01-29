弘文高中頂樓設高爾夫球練習場 學生在校也能打小白球

2019-01-29 12:28

〔記者歐素美／台中報導〕弘文中學利用頂樓打造小型高爾夫球練習場，外聘專業教練指導學生高爾夫球，規劃3年課程，讓學生有機會在校學習，並到練習場及小型高爾夫球場打球，讓高爾夫球不再是「貴族運動」；高一生林佳琦說，原本以為高爾夫球很難，但學習後覺得沒有那麼難，還蠻好玩的。

弘文中學校長張輝政表示，配合教育部新課綱政策，推動多元選修課程，以及體育署推動校園高爾夫運動普及化政策，校方爭取體育署及中華民國高爾夫球協會補助50萬元，利用該校弘群樓頂樓原先放置冷氣機水塔的空間，設置7個球道揮桿區及推桿區的高爾夫練習場，並添購新穎的高爾夫球具及器材，提供學生揮桿及推桿練習使用。

目前弘文中學外聘專業教練及傑出校友，指導學生練習高爾夫球，校內體育老師為提升教學技能，也自行成立高爾夫球社，至校外高爾夫球練習場或高爾夫球場實地進行18洞比賽，希望有一天達到校長要求的100桿目標，也能上場教學。

張輝政說，高爾夫球給人的刻板印象是種「貴族運動」，為了讓學生有正確的認識，希望將高爾夫球教學塑造成學校的亮點特色，配合高爾夫球教學課程規劃，該校安排每學期每班級都有4節高爾夫練習課，高一學生主要認識高爾夫球具、場地、規則、禮儀，推桿、短切、半揮桿及全揮桿基本動作練習練習；高二則學習中鐵（9、8、7號） 推桿、短切、擊球練習及校外高爾夫練習場測驗；高三則可至鹿寮山Mini Golf校外教學及體驗。

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