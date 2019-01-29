南新國中設科技中心 春節走出校園好好玩

2019-01-29 12:32

〔記者王涵平／台南報導〕南新國中獲准設立科技中心，今年首辦春節活動，走出校園結合藝術、科技及人文關懷的元素呈現「南瀛。新藝」，相當吸睛。

南新國中師生在第一銀行新營分行前辦理南瀛新藝南新國中春節揮毫活動，南新國中家長會長吳和修表示，和美術班家長後援會聯合發起，南新國中獲准設立科技中心後，積極推動具有美學概念的STEAM課程，針對新課綱規劃的核心理念，將美學概念透過科技途徑，結合「豬」年意象，創作出特殊視覺效果。

家長覺得課程不僅可以讓學生發揮創意，增加學生表現舞臺，值得推廣，讓更多人了解。

校長蔡宗憲表示，活動內容豐富多元，包括提供春聯免費贈送和「純手工絹版印製萬年紅春貼」義賣，所得款項會捐給弱勢團體。音樂班弦樂四重奏在第一銀行大廳快閃表演，獲得好評。

科技中心攤位則提供2款有趣的手作贈品，以美術班設計圖案以雷雕燒印在皮飾，做成鑰匙圈。

美術設計以「豬」生肖為主題，結合雷射雕刻機製成6款趣味印章，免費讓民眾自由挑選豬年創意印章款式，印在紅包袋上帶回去。

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