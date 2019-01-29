台灣燈會主燈在大鵬灣 蘇揆視察豪邁送3000萬經費

2019-01-29 12:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天返回屏東視察台灣燈會，他強調，觀光局製作主燈的經驗豐富，他不擔心，並再度強調「我們是來解決問題的」，當場允諾屏東縣政府仍短缺的交通經費至少3000萬元。

台灣燈會邁入第30載，首度回到蘇貞昌的故鄉屏東縣，主燈落腳大鵬灣，由於是首度採半水域的賞燈動線，交通部官員不諱言指出「是很大挑戰」。

主燈基座的海浪造型目前已經製作完成，蘇貞昌今天和交通部長林佳龍前來視察，蘇貞昌先是表示，觀光局設計主燈經驗豐富，要觀光局長周永暉點燈當天「好好表現！」。

隨後蘇貞昌林佳龍及在地立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱接受屏東縣政府官員簡報，蘇貞昌聽完第一頁就立刻要官員「把問題講出來」、「我和交通部長都在這有什麼問題現在反映」，展現地主當仁不讓氣勢，縣府官員也反映仍缺少大筆經費規劃、安排接駁車等等。

蘇貞昌說，大鵬灣開始發展時，他正在做行政院長大鵬灣因為是在水域旁，動線及安全都需要好好規劃，經縣府反映，他指出，燈會具有動線設計以及營運兩種面向要思考，

蘇貞昌表示，經屏東縣長潘孟安數度反應很擔心交通情形，因此他今天就是南下視察交通，離去前也當場允諾，要交通部在經費、人力上全力支援屏東縣政府及觀光局，「若交通部不夠我們來出！」。

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