春節連假去哪玩最划算？ 訂房平台：高雄房價最便宜

2019-01-29 12:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕9天春節連續假期即將到來，不少民眾已規劃出遊旅行，旅遊平台Expedia今天公布台灣農曆春節最夯訂房城市，前5名為台北、台中；高雄、台南和嘉義；其中，高雄房價增加約67%是各城市漲幅最高，但仍是新年期間房價最便宜的城市。

今年農曆春節長達9天，許多民眾早已規劃好出國和國內旅遊，不過連續假期間無論房價和機票漲幅都不少，Expedia根據2018年農曆春節飯店訂購數據，指出全台春節期間最夯訂房城市冠軍為台北，其次則是台中、高雄、台南和嘉義，前5大熱門城市平均房價約3886元，比全年平均提高將近5成。

Expedia建議，若還沒規劃農曆假期的民眾不妨選擇高雄，因為根據去年調查，高雄是農曆春節期間訂房最便宜的城市，平均房價僅3635元。

此外，Expedia也分享農曆春節期間最熱門的全球訂房城市前5名，分別為東京、曼谷；大阪、首爾和香港，其中平均房價最便宜的是首爾，只要2985元，房價最貴的香港平均要價6540元。

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