228連假高鐵加開177班車 1/31開搶。（資料照）

2019-01-29 12:06

〔記者陳宜加／台北報導〕今年228連假共4天，台灣高鐵今天宣布，因應旅客返鄉與出遊需求，自2月27日起至3月4日規劃為期6天疏運期，加開177班次列車，包括南下82班、北上95班，總計提供1016班次列車的旅運服務，旅客可自1月31日凌晨0時起預購車票。

另外，配合228連假，2月23日週六調整為補班日，高鐵因應旅客通勤需求，當天將增開2班次北上列車，分別是早上6點45分從左營、台中發車，即日起開賣，適用「標準車廂卡友優惠」、「商務車廂限量升等」。

高鐵表示，旅客購票可以利用透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間內至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

高鐵指出，228疏運期間將維持「大學生優惠」、「早鳥優惠」，共計315班車適用「早鳥優惠」，約為總班次數的31％。搭車日前5至28天購票，有機會享65折、8折或9折優惠。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊、一卡通聯名卡的旅客，可以直接感應進站搭車。

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