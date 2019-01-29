台中一中年貨大街春節封街 交通管制訊息看這裡....

2019-01-29 12:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年本月31日起至18日，台中市北區一中街商圈將封街，舉辦「2019一中金豬，花漾市集」的年貨大街（俗稱一中年貨大街），交通管制時間為中午11時至深夜11時，中市政府警察局第二分局呼籲民眾進入活動會場，可搭乘大眾公共運輸交通工具。

相關疏導管制措施及停車資訊如下，封閉路段為一中商圈，東北起育才北路、西南至太平路、東南至尊賢街（育才南街至尊賢街口），時間為本月31日傍晚5時起，至下月18日清晨6時止，交通管制日期為2月1日至17日的中午11時至深夜11時，封閉路段的鄰近路口，都設有設置公告，提醒用路人提前改道。

另外，2月11日至15日為台中一中上課日，鄰近一中街攤商於上課時段，嚴禁使用擴音器類似器材「叫賣」，避免影響學生上課，中市政府警察局第二分局除配合一中商圈年貨大街活動期間規劃交通疏導勤務外，並在會場（水利大樓前）設置交安宣導等攤位，即時提供民眾服務，活動期間加強周邊違停車輛勸導取締，維持交通秩序及順暢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/