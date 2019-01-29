台中市府春聯隨意放廟供人索取 髒兮兮惹民怨

2019-01-29 12:10

〔記者歐素美／台中報導〕年關將近，民眾投訴指出，台中市政府花錢印製市長盧秀燕春節恭賀春聯，卻隨意放在新社區中正里福興宮供人「自由索取」，但放沒幾天，「春聯變得又捲又髒，誰要阿」，質疑市府作法有待改善；市府表示，春聯是由各區公所自行印製；新社區公所查證後表示，該處春聯是里長將發放里民後剩餘的放在土地公廟，供民眾自由取用。

春節即將到來，台中市政府印製具有「台中市長盧秀燕敬賀」字樣的「豬年大發」春聯發送市民，但有民眾投訴指出，位於新社區中正里的福興宮，將春聯隨意放桌上或籤櫃上供民眾自由索取，雖未日曬雨淋，但因僅有屋頂遮蔽，風吹灰塵等很快就沾在春聯上，「春聯變得又捲又髒，誰要阿」，痛批「看來盧的市府團隊也沒什好期待的，花了錢印這些，竟然用這種方式處理」。

台中市政府秘書處表示，秘書處已將今年春聯的規格樣式函文給各機關及區公所，由各單位依照需求自行印製，各區公所會委託里鄰長發送春聯，每戶1份，區公所也會擺放春聯供民眾索取；另民眾也可至台灣大道市政大樓或陽明市政大樓兩處的聯合服務中心索取。

新社區長劉孟富表示，新社區公所今年共印製8000份市長春聯，並透過里鄰長發送，經查證發現中正里福興宮的春聯，是該里里長發送剩餘後拿到廟裡供民眾自由取用。

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