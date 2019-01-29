知爸爸辛苦！8歲女兒沒花錢請客 竟被大嬸說小氣

2019-01-29 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕她只是個孩子啊！一名女網友的女兒知道爸爸工作辛苦，年僅8歲就相當節省，卻被大嬸說成小氣，讓女網友超氣憤。

「為什麼你這位大嬸會怪我女兒不請客就是小氣呢？」這名女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，曾帶女兒到爸爸工作的地方，看到爸爸待在又熱又曬的環境中，汗流浹背辛苦工作的樣子，女兒心疼地當場落淚，此後女兒就養成節儉的習慣，「捨不得花錢，而且很省」，不過女兒很願意和別人分享擁有的東西，原PO認為這樣「已經很可以了」，沒想到女兒就只是因為沒花錢請朋友吃東西，就被一名大嬸說成小氣，原PO得知氣得直呼，「NTMD會不會說話」。

網友認為大嬸的行為很不應該，「憑什麼人家就要請客，自己沒有錢嗎，就一個字“貪”，素質真的是有夠低的」、「8歲小朋友妳是要他請什麼？這位大嬸妳是在公沙小」、「對八歲講這種話，是哪裡有問題」、「機會教育 朋友慎選」、「什麼樣的大人想凹小孩請客」、「如果是我外甥女，可能會說...『你不小氣，那妳請啊』」；也有網友誇獎小女孩，「這孩子真的好棒！只能說這對父母超會身教小孩，而小孩也超有感恩之心的」。

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