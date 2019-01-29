新低碳運具轉運中心2.0啟用 嘉縣長、議員試開特斯拉

2019-01-29 12:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府爭取內政部經費，在高鐵嘉義站旁設置「新低碳運具轉運中心2.0」今天啟用，提供租借單車、電動機車及電動汽車等服務，未來將再提供10輛GOGORO電動機車，今天嘉義縣長翁章梁前往參加掛牌儀式，更和議員等試開知名的特斯拉（Tesla）電動車，直說「聽不到引擎聲耶！」

嘉義縣長翁章梁、綠悠遊公司總經理陳慶全、縣議員黃榮俊、戴光宗及林緗亭等一同參與掛牌儀式，現場還試開Tesla特斯拉電動車；翁章梁說，縣府打造綠能低碳城市，委託綠悠遊公司營運低碳運具中心，兼顧綠色環保、低碳文化及永續便利原則。

陳慶全說，轉運中心提供50輛自行車，60輛電動二輪車，另外在高跟鞋教堂等景點搭配放置電動汽車等串連，未來會再購置gogoro提供租借，還可協助將行李托運至飯店，推廣嘉義綠色環保觀光。

劉姓車主今天將特斯拉開到現場參與啟用儀式，翁章梁及林緗亭等試駕台灣只有1000多輛的特斯拉電動車，直說好特別；轉運中心還建置電動機車充電站、LUXGEN、Tesla特斯拉充電站等低碳能源補給設備，提升運具續航力，兼顧綠色環保、低碳文化、永續便利三原則，首創提供租借gogoro電動機車服務，提供7人座電動汽車預約包車服務，透過低碳運具串起周邊景點如故宮南院、蒜頭糖廠，布袋高跟鞋教堂等，詳細資訊可洽05-3715101。

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