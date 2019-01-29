高市與中國閩台農產品市場洽談合作

2019-01-29 11:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局邀約中國閩台農產品市場董事長王世哲來台，走訪蓮池潭畔的高雄物產館，參觀高雄首選的農特產精品，也走訪梓棺區漁會蚵仔寮水產市場等，雙方洽談建立高雄農漁產品對接泉州市場合作模式，不受海關限制又能帶動觀光。

中國閩台農產品市場董事長王世哲昨拜訪市府農業局長吳芳銘與海洋局長黃登福，隨即前往梓棺區漁會蚵仔寮水產市場、漁獲直銷中心、永安區盛洋冷凍食品公司，及蓮池潭畔的高雄物產館，參觀高雄首選的農特產精品。

王世哲對於高雄農漁產品的品質精良表達高度興趣，希望雙方能進一步合作，建立一個高雄農漁產品對接泉州市場的模式，讓前來高雄旅遊的中國遊客，能夠在返回中國之後，於泉州市場進行貨品提貨或配送，不但可以解決中國游客想買高雄的水果、鮮活、冷凍水產品等生鮮產品，而海關規定不能攜帶的問題，還能吸引更多中國遊客來高雄觀光旅遊。

值得一提的是，福建閩台農產品市場是中國商務部指定的首家「海峽兩岸農產品交易物流中心」，也是「海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會」指定舉辦地，自有報關、報檢、進出口貿易等齊全資質，為高雄石斑魚直銷中國市場，打造「寶島石斑魚」品牌，擴大影響，還專門註冊一家新的經營公司「福建寶島石斑魚銷售有限公司」。

農業局表示，市場占地150畝，建築面積總計13.5萬平方米，主要進行水產、肉品、鮮果批發，擁有冷凍庫1.8萬噸、冷藏庫5000噸，設有農漁產品公共保稅倉、進口肉類查驗場、電商創業園，大匯冷鏈、順豐快遞等物流快遞進駐市場。

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