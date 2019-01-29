「妳有沒有拍過性愛影片」？長榮航被控逼問空姐3小時

2019-01-29 11:28

〔記者魏瑾筠、陳宜加／桃園報導〕「長榮專制管理、不當約談又禁休」，長榮航空先繼爆出空姐被外籍乘客不當對待，昨天又爆出網路流傳長榮空姐在荷蘭從事性交易賺外快，未經查證就約談被檢舉的空姐長達3小時，今天該空姐現身說法，指控公司在3個小時內不斷逼問她私密問題，直到3個小時後她終於崩潰，言談中數度哽咽，對此，長榮航空回應，基於保護員工並從旁協助，沒有不當約談員工。

長榮今天聲明，沒有不當約談員工，對於與工作無關的檢舉，都是基於保護員工與從旁協助釐清事實的立場進行關心，預防不實謠言擴大，並無不當約談。

「妳有沒有拍過性愛影片」？「妳有交過外國男朋友嗎」？「妳有拍過『這樣』的影片嗎」？長榮空服員趙婕歡代表受訪指控，長榮航空在約談的3小時內，不斷逼問、凌遲該空姐，還因為影片中男主角身上有刺青，追問空姐男友是否身上有刺青？如果是男友拍的會是哪任男友拍的？透露對空姐進行約談的主管，目前已知3名都是男性。

今天上午桃園市政府前聚集桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會、華航企業工會、臺灣航太修護產業工會等團體，約數十人，高舉標語、齊聲呼喊「長榮專制管理、不當約談又禁休」，要求桃園市府對航空公司進行勞檢及介入調查不當約談案及機上受辱案。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，針對長榮集團包括航空以及航太、中華航空等有在春節做特休進修，包括長榮航空在元旦或更之前有違法紀錄的特休案件，希望長榮航空和中華航空集團都可以遵守法令，按照勞基法38條核予員工特休假，不要再做違法行為。

此外，針對長榮航空機上受辱事件以及前一天爆出的不當約談事件，鄭雅菱也隔空向長榮航空喊話，要求長榮航空可以公開澄清道歉，並且給予當事人後續處理保護措施。

趙婕歡表示，公司說員工是最重要資產，一出事就拖出來申誡等作為，這是公司應該處理的態度嗎？希望公司好好處理問題。

被約談的空姐語帶哽咽表示，公司收到的匿名檢舉信，所謂的不雅照及影片是sukisukigirl所拍攝，被公司約談大約3小時，詢問交友、感情狀況及是否會自行拍攝不雅影片，她當下回應不是她，卻被要求自辯，「非常荒唐」。

該空姐指控，公司並未查證影片真實性就質疑，要求她自證清白，並用懷疑態度詢問一堆個人隱私，要求寫下證明影片不是她，導致她身心創傷，強調自己在長榮航空任職8年，熱愛工作，希望公司出面澄清，未來給予心理壓力創傷的人核放公傷假。

針對今日空服員在桃園市政府陳情，桃園市政府勞動局由勞資關係科長張哲航出面接受陳情書，並表示如經調查長榮航空公司確有違反法令規定，會依法處罰。另外，也會請長榮航空應主動積極處理，依法採取必要措施，以保障勞工於職場上勞動權益。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/