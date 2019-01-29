團客違規帶豬肉擬連坐罰旅行社 業者怨：講不聽能怎樣？

2019-01-29 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕為防堵非洲豬瘟，入境罰鍰已提高到20萬元，且拒繳者不得入境，但罰則雖已提高，昨日仍有旅客私自夾帶豬肉製品入境，行政院長蘇貞昌昨指示交通部研議，若旅行團旅客夾帶肉品入境，旅行社及相關人員應負起連帶責任。不過有旅行業者對此十分不以為然，這項措施也意外引起PTT鄉民討論。

觀光局指出，若旅行社未善盡告知責任，依發展觀光條例，危害國家利益可罰旅行社3萬至15萬元、領隊1萬至5萬元。旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁則批評，旅行社已再三提醒旅客不得攜帶肉品回國，加上領隊不可能去檢查旅客行李，連坐處罰旅行社實在非常離譜。據《上報》報導，創新旅行社董事長李奇嶽對於旅行社「連坐罰」一事也表示不能接受 ，行前已「耳提面命」提醒注意事項，若旅客依然不遵守，「我們又能怎樣？」

這項措施也在PTT引起鄉民正反論戰，有人認為：「這樣才對。終於做出正常判斷了。」、「不罰旅行社的話，他們覺得不干他們的事就不會配合宣導。」、「贊成這個措施，航空公司應該也要提出相對應的合作方案。」不過也有鄉民認為如此已做過頭，強調「領隊導遊是有啥權利去檢查團員行李？」、「這樣有點不公平，旅行社沒有權力搜查旅客的行李。」、「旅行社又沒有任何公權力...」、「沒給權力卻要負責，真的笑死。」

針對如何處罰，觀光局則回應，若業者善盡告知責任就不會受罰，未來發生團客為歸西帶肉品後，會依個案來認定領隊和旅行社是否有責任。

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