南投春節醫療不打烊 6家醫院開設流感特別門診

2019-01-29 10:54

〔記者謝介裕／南投報導〕今年春節假期從2月2日至2月10日長達9天，為方便民眾於春節期間就醫，南投縣包括部立草屯療養院在內11家急救責任醫院，春節期間均提供24小時急診醫療，其中，南投、竹山秀傳、埔榮、埔基、南基及草屯佑民等6家醫院，還貼心開設類流感特別門診，南投縣衛生局強調，縣內醫療服務春節也不打烊，並提醒慢性疾病患者勿暴飲暴食及通宵熬夜，以確保身體健康。

在過6天就是農曆春節，今日縣府衛生局也完成各醫院春節醫療服務計畫調查，基本上與民眾較息息相關的內、外、婦、兒等4科，多半仍維持正常門診，2月8日大年初四起，包括南投、南基、埔基、草屯佑民、埔榮、竹山秀傳等醫院則陸陸續續恢復正常門診。

南投縣衛生局表示，縣內各醫院春節期間的門診時間與看診科別，除可上衛生局官網或各大醫院網站查詢以外，也可透過「全民健保行動快易通」ＡＰＰ查詢，不只了解上述11家醫院每一天開診狀況，還可進一步查詢藥局營運情形，包括三高、心血管疾病等慢性病連續處方箋患者，便可不必等到醫院開診，直接前往藥局領藥。

值得一提的是，隨著冷氣團一波波來襲，目前也進入流感高峰期，尤其，民眾在春節期間返鄉、旅遊、出入公共場所等活動，均可能在無形之中造成流感病毒散播，衛生局提醒65歲以上長者、慢性病患或曾感染肺炎的高風險族群，更應積極防範流感與肺炎重症，並及早接種肺炎鏈球菌疫苗提高保護力，一旦有類流感就醫需求，可上衛生局官網查詢上述6家醫院開設流感特別門診的時間表，期早治療早康復。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/