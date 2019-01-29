去年竟有328名兒童事故傷亡 靖娟基金會：高危險用品是這5項

2019-01-29 10:50

〔記者林曉雲／台北報導〕歲末之際，靖娟基金會今天舉辦「107年兒童事故傷害新聞統計分析記者會」，去年有328名兒童因事故而傷亡，且6歲以下幼童占比逾5成，基金會並對照美國消費品安全委員會公告標準，指出易致兒童窒息的5項高危險用品是下拉式嬰兒床、洗澡椅、厚毛毯、床圍與布料背巾，基金會執行長林月琴表示，年關將近，孩子待在家裡的時間拉長，提醒父母多一分留意，孩子可多一分保障。

靖娟基金會根據愛寶貝親子網內蒐集107年兒童事故傷害新聞，排除兒虐和性侵等類別，共發生243件兒童事故傷害新聞，導致49位14歲以下兒童死亡、279位兒童受到身心創傷。分析死傷原因，前三名分別是113人的交通事故、67人的照顧疏忽及37人的水域安全，其中超過5成是6歲以下兒童。

執行長林月琴在記者會現場也公布五項易導致兒童窒息的高危險用品，美國已禁止製造及販售用下拉式嬰兒床，下拉式嬰兒床因柵欄容易脫離恐造成嬰兒被卡在柵欄與床板之間，而洗澡椅雖讓照顧者父母不用手扶或抱著寶寶洗澡，但危險處在於沒有安全帶，寶寶坐著掙扎扭動時易翻倒造成跌落溺水，美國也回收數種洗澡椅。

至於厚毛毯、床圍與布料背巾，林月琴示範表示，厚毛毯易掩蓋6個月以下嬰兒導致無法呼吸，年幼的嬰兒還不會翻身，無力自行撥開毛毯；床圍使用是為了預防嬰兒撞到床，或手腳卡在嬰兒床欄杆之間，但美國已有多起因床圍窒息死亡案例，美國兒科醫學會也呼籲父母勿用床圍；布料背巾的危險在於4個月以下嬰兒口鼻緊貼父母身體或口鼻被布料遮蓋導致窒息，建議4個月以下不要使用。

基金會邀請一歲以下幼兒和媽媽說明平常照顧注意事項，媽媽們表示，幼兒睡覺空間會淨空，平常孩子睡覺時會穿防踢被，不會蓋厚毛毯，都會儘量注意幼兒的安全。馬偕醫院小兒科醫師張龍則示範萬一孩子不幸窒息時可緊急採用的心肺復甦術CPR，以及異物梗塞急救處理，共同守護孩童的安全。

另靖娟基金會也持續關注機車載童的安全，林月琴表示，依警政署統計數據，18歲以下傷亡中，機車傷亡占比達6成，汽車有要求安全座椅，反而機車沒有要求，孩童多半站前踏板，呼籲勿用機車載5歲以下孩童，即使載6歲以上，機車時速也應下降到30公里。

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