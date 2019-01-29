西拉雅設書法藝術文創園區 書法家陳世憲：偏離在地文化特色

2019-01-29 10:34

〔記者王涵平／台南報導〕閒置多時的白河崎內國小，西拉雅國家風景區管理處規劃書法藝術文創園區~白河藝坊，當地書法家陳世憲今發文批評，認已偏離在地文化特色，盼鄉親共同發聲。

西拉雅管理處表示，書法藝術文創園區預計今年10月落成，同時歡喜迎接新年的到來，邀請有村藝術團隊一同打造全台最大的文房四寶裝置藝術，歡迎春節前往拍照打卡。

在地書法家陳世憲為崎內國小校友，致力推展台灣文化特色書法創作，今在臉書發文指出，

崎內國小已經廢校14年，每次路過都很難過，因為整個社區沒有了文教據點。

他說，4年前與時任台南市副市長曾旭正商討，大力促成崎內國小移撥給西拉雅國家風景區管理處。

當年的目標是希望建構一個真正屬於白河在地的書法文化據點，不是虛無飄渺的傳統書法，同時推動與國外的交流，並促成在地產業的發展。

他表示，一開始去過兩次評審會議，但後來的發展似乎與現在沒什麼關係。以前寫唐詩三百首的書法到渥太華市立美術館展出，當地的朋友賞完，就邀去西湖走走，覺得一定有什麼問題；後來開始寫白河的書法，觀者就會跟我說，能不能來白河玩，或是寫出屬於台灣特色的書法，觀者就會興起到台灣旅行的念頭，但目前整個園區的發展看起來完全偏離，非常難過。

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