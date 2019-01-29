把握連續好天氣！彭啟明：回溫至週三 週四五稍降又回升

2019-01-29 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家彭啟明指出，氣溫將會回升至週四，溫度可達28度，週四、五有冷氣團影響，但強度不強，週六日氣溫又會大幅回升。而過年期間初一到初三會有冷氣團影響台灣，強度與週五這波相仿，之後即明顯回溫，「大致上可以很肯定的回答，過年期間尚未有任何強冷空氣影響台灣的機會，大家可以放心」。

彭啟明表示，今日清晨低溫較昨天明顯回升，但空曠區域還是有輻射冷卻效應，嘉義、台中及新竹仍有12度低溫，而台北市已經回溫到17度。今日白天將持續回溫，預期北部可以到23到24度，中南部可以到24到25度，週三、四兩天也持續回溫，預期各地可以到25到28度，天氣乾爽適合年節大掃除。

但必須注意的是，週三、四明顯轉偏南風，西半部及外島容易有濃霧，中南部的空氣品質較差。

彭啟明指出，接下來週四晚上到週五將有冷空氣南下，但與前幾波相較對台影響偏弱，北東偶有陣雨，預期低溫會降到15至17度，白天時氣溫下滑比較明顯，接下來週六日又會轉為偏南風，溫度又會大幅回升，同樣和週三四一樣要留意霧霾問題。

而下週一到下週三（除夕到初二）期間，預期也將有冷空氣影響台灣，但與週五這波強度接近，到了初三四將會明顯回溫，「大致上可以很肯定的回答，過年期間尚未有任何強冷空氣影響台灣的機會，大家可以放心」。

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