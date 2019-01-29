幼兒園狼師染指4女童 被害家屬不滿教育局處分過輕

2019-01-29 10:12

〔記者方志賢／高雄報導〕高市一名22歲男大學生，利用在幼兒園擔任英文老師的機會，對4名年僅4歲的女童做出吻臉、撫胸與磨蹭下體等動作，家長發現孩子言行有異揭發，涉案男大生去年遭檢方提起公訴，教育局也依法加重裁處幼兒園減招幼生數45名，並對涉案人裁處6000元罰鍰。

對於被害女童媽媽質疑，該間幼兒園發生重大醜聞，高市教育局事後竟僅以停招處分，對此教育局表示，該幼兒園核定招收幼兒90人，依法減招45名，減招5成，其行政裁罰是很重的處罰。另涉案人是初犯，所以依法裁處6000元罰鍰。

教育局強調，該局僅能對幼兒園行政疏失做出處分，至於涉案人涉嫌性侵、猥褻女童等公訴罪嫌則由司法機關查辦。

教育局副局長黃盟惠表示，該案發生於去年5月，經幼兒園通報，教育局查證屬實，於去年8月依幼兒教育及照顧法，加重裁幼兒園自8月1日起減招幼生數45名。

另外行為人因未具教保服務人員資格，卻實際從事教保服務，教育局依幼兒教育及照顧法規定，裁處6000元罰鍰。

對於家屬批評該幼兒園之後又在另處開了間更大的分校，質疑「難道這就是處分嗎？」教育局說，兩家幼兒園設立地點、園長及負責人均不同，因此依照規定准於立案。

據了解該幼兒園位於高雄北區，涉案的男大學生從去4月9日至5月4日，利用午睡期間，連續對4名做出吻臉、撫胸、擺動臀部等惡行，還涉嫌將臉埋入女童下體磨蹭。

被害女童的媽媽去年5月7日向高市警局報案，檢察官介入調查後，於去年12月偵結起訴。

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