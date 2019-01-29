中南部17測站空氣品質差 2電廠降載減排

2019-01-29 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地天氣晴朗穩定，中南部地區擴散條件不佳，易有汙染物累積，截至今天上午10時止，已有17測站達對敏感族群不健康的橘色警示，環保署指出，因應空氣品質不佳，台電預擬台中及興達電廠降載減排。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台已有17測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在西半部台中以南地區，指標汙染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級；竹苗及馬祖、金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區位於下風處，擴散條件較差，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署表示，西半部台中以南地區的空氣品質對敏感族群不健康，具敏感體質或心血管疾病患者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應格外注意健康狀況。

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