今起逐日回暖 吳德榮：新一波東北季風除夕抵達

2019-01-29 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕受殘餘冷空氣及強輻射冷卻作用影響，今晨空曠地區仍有10度左右低溫，氣象專家吳德榮表示，今起至週四（31日）持續回溫，週五（1日）小股東北季風影響，週末天氣好轉，直到除夕當天有新一波東北季風南下，北台灣再告變天。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天天氣晴朗，白天舒適、早晚微冷，東半部有局部短暫降雨機率，北部高溫將回升至23、24度，中部及東部則在25度左右，南部可升至28度上下；明後兩天氣溫持續回升，白天晴朗溫暖，早晚偏涼，中南部日夜溫差很大。

吳德榮指出，週四晚間至週五整天受新一波東北季風影響，北台灣氣溫明顯下降，北、東部迎風面地區有局部降雨機率，中南部受影響相當些微；週六、日（2、3日）東北季風減弱，天氣好轉，氣溫再度回升。

吳德榮進一步表示，除夕及年初一（下週一、二）另一波東北季風南下，北台灣氣溫又降，迎風面北部及東半部地區轉有局部降雨，中南部所受影響小。他說，未來這兩波東北季風強度雖不強，但對北台灣影響仍相當明顯，提醒民眾在安排年節活動時應注意保暖，並慎選地點，以免影響遊興。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/