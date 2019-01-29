竹北燈會「樂活滿竹 豬事吉」 文化公園明點亮

2019-01-29 09:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市文化公園的「樂活滿竹 豬事吉」元宵燈會，預定2月14日正式點燈，但因應農曆年到來，五大燈區正積極佈置中，含基座4.5米高的福氣豬等，已吸引許多人前往拍照；市公所表示，除主燈外，其他花燈將自30日起點亮，「樂樂豬」小提燈則自2月14日起4天限量發送。

竹北市長何淦銘表示，今年是生肖豬年，深受民眾喜愛的竹北市元宵燈會，今年以「樂活滿竹 豬事吉」為主題，搭配情人節策劃系列活動；由於2月19日元宵節在上班、上課之後才到，為了讓大家有過節的熱鬧氣氛，特別提前佈展，除了主燈區，周邊更設置四大燈區共29座花燈。

其中，主燈區的入口意象設置一對愛情丘比特迎賓，通過風車隧道，映入眼簾的主燈，是一座主體3公尺高、提著福燈的可愛豬，圍繞4隻小豬，象徵充滿童趣及親子樂園的城市意象；2月14日點燈後，每天晚上6點半到9點半將進行360度旋轉的燈光秀，假日每半小時亮燈一次，平日則是1小時，每次轉2圈約2分鐘。

情境燈區有豬家族、水晶馬車、愛心花燈、甜蜜霜淇淋等；另外，還有各具特色的12星座區、招財迎寶的五福財神區、以及浪漫祈福橋燈區。

2月16日、17日、24日、28日及3月2日、3日等6天，市公所將邀請藝人或社團表演；其中，2月24日配合客家天穿日，有闖關遊戲及DIY體驗。

小提燈「樂樂豬」將於2月14日、15日、16日、17日，晚上6點起（5點開放排隊）在文化公園服務台發送，每人限領乙個，其中16日限量發送800個，其他3天各發送1500個。

今年燈會首度與竹北天后宮合作，2月16日、17日的下午5點，以及19日、24日下午6點，在文化公園祈福橋燈區，媽祖神像將移駕至會場，限量發送財源滾滾的錢母，每人限領乙個。

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