不當貴婦當農夫 游素精平地種出無毒草莓

2019-01-29 09:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕誰說種草莓一定要噴農藥！46歲的游素精是經營多家餅乾店的老闆娘，因為愛吃草莓，從去年開始在彰化永靖鄉種植平地草莓，對農業一竅不通的她第一次從農就嚐盡苦頭，但她堅持厲行無毒理念，調配有機益菌防治取代農藥跟化肥，經過一年努力，鮮紅的草莓不斷熟成，並且通過中興大學373項無農藥檢驗。游素精說，只要能食得安心，放棄當貴婦喝下午茶也甘心。

游素精表示，去年此時仍是農業門外漢，最多就是在家種些花花草草，某日跟6位好友聊到未來規劃，有人表示家中有塊農地閒置10多年，令她興起當農夫的念頭，在她鼓吹下，大家決定一齊出資成立「香草皇后莊園」，種植溫室香草莢，與網室無毒草莓。

游素精說，職業曾賣過火鍋，現在也經營餅乾店，跟吃的都息息相關，很注重食安要求，因此種草莓也要以無毒栽培為出發點，可是現行慣行農業少之又少，去年得知埔心農民康國義在推廣平地草莓，而且是無毒栽培，便參加報名上課。

下午沒空喔，我要去當農夫！游素精說，無毒栽培須以菌治菌防治，比如枯草桿菌抑制白粉病，木黴菌抑制灰黴菌等，或利用有機資材水溶性苦楝油、自製砢殼粉等補充植栽鈣等有機質，時間所費不貲，所以每天早上鋪完貨，下午就準時到果園報到，連喝下午茶都沒時間。

皇天不負苦心人！游素精說，經過7個月努力，香草皇后莊園第一批無毒水果終於如期成熟，近日已經開放採摘，500公克只要250元，比去苗栗觀光果園便宜又安全，近日也通過中興大學373項無農藥檢驗，達成與好友們的期盼，雖然不當貴婦很久，可是種出的無毒草莓能讓民眾安心食用更有成就感。

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