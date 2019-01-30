春節國道易塞地雷在這！看了再上返鄉出遊笑嗨嗨

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節假期將至，高公局公布連假9天（2/2~2/10）重點易壅塞時段及路段，提醒用路人多加留意，並多使用替代道路，以免開心出遊，卻因塞在路上動彈不得掃興。本報也特別整理相關資訊提供參考。

預測塞車情形如下：

2月2日重點易塞時、路段：【南下】

國1：10-12時，楊梅-新竹系統（3倍）、彰化系統-埔鹽系統（3倍）。

國3：10-12時，三鶯-關西（3倍）；14-16時，烏日-霧峰（3倍）。

國5：10-12時，南港系統-坪林（3倍）。

2月3日（小年夜）重點易塞時、路段：【南下】

國1：10-12時，楊梅-新竹系統（3倍）、彰化系統-埔鹽系統（3倍）。

國3：10-12時，三鶯-關西（3倍）；14-16時，烏日-霧峰（3倍）。

國5：10-12時，南港系統-坪林（3倍）。

2月4日（除夕）重點易塞時、路段：【南下】

國1：10-12時，楊梅-新竹系統（3倍）、彰化系統-埔鹽系統（3倍）。

國3：10-12時，三鶯-關西（3倍）；14-16時，烏日-霧峰（3倍）。

國5：10-12時，南港系統-坪林（3倍）。

2月5日（初一）重點易塞時、路段：【南下】

國1：08-13時，楊梅-新竹系統（3倍）；09-13時，彰化系統-埔鹽系統（3倍）。

國3：08-13時，三鶯-關西（3倍）；09-13時，茄冬-西濱（3倍）；10-13時，烏日-霧峰（3倍）。

國5：06-16時，南港系統-坪林（5倍）。

2月6日（初二）重點易塞時、路段：【南下】

國1：08-12時，楊梅-新竹系統（3倍）；09-13時，彰化系統-埔鹽系統（3倍）。

國3：09-12時，三鶯-關西（3倍）；10-12時，茄冬-西濱（3倍）；10-13時，烏日-霧峰（3倍）。

國5：07-15時，南港系統-坪林（5倍）。

2月7日（初三）重點易塞時、路段：【南下】【北上】

國1：【南下】08-12時，楊梅-新竹系統（3倍）；09-13時，彰化系統-埔鹽系統（3倍）。【北上】15-22時，西螺-埔鹽系統（4倍）、南屯-后里（4倍）、新竹系統-竹北（4倍）、銅鑼-頭屋（4倍）。

國3：【南下】09-12時，三鶯-關西（3倍）；10-12時，茄冬-西濱（3倍）；10-13時，烏日-霧峰（3倍）。【北上】16-20時，竹山-中興（3倍）、霧峰系統-霧峰（3倍）；16-22時，關西-大溪（4倍）、大山-香山（4倍）。

國5：【南下】07-15時，南港系統-坪林（5倍）。【北上】12-23時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）。

國6：【北上】16-19時；國6西向舊正-霧峰系統（3倍）。

2月8日（初四）重點易塞時、路段：【北上】

國1：15-22時，西螺-埔鹽系統（4倍）、南屯-后里（4倍）、新竹系統-竹北（4倍）、銅鑼-頭屋（4倍）。

國3：16-20時，竹山-中興（3倍）、霧峰系統-霧峰（3倍）；16-22時，關西-大溪（4倍）、大山-香山（4倍）。

國5：12-23時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）。

國6：16-19時，國6西向舊正-霧峰系統（3倍）。

2月9日（初五）重點易塞時、路段：【北上】

國1：15-19時，西螺-埔鹽系統（3倍）、南屯-后里（3倍）、新竹系統-竹北（3倍）、銅鑼-頭屋（3倍）。

國3：16-18時，竹山-中興（3倍）、霧峰系統-霧峰（3倍）；16-19時，關西-大溪（3倍）、大山-香山（3倍）。

國5：12-23時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）。

國6：16-19時，國6西向舊正-霧峰系統（3倍）。

2月10日（初六）重點易塞時、路段：【北上】

國1：15-18時，西螺-埔鹽系統（3倍）、新竹系統-竹北（3倍）。

國3：16-18時，關西-大溪（3倍）、霧峰系統-霧峰（3倍）。

國5：12-18時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（5倍）。

※民眾可使用之替代道路：

【國1】

（A）湖口至新竹南向路段用路人，可走湖口（竹北）地區-台1-新竹地區。

（B）大雅至員林雙向路段用路人，可走台中市區-台74-台74甲-台1-員林大道-縣道148-彰化地區。

【國3】

（A）土城至三峽雙向路段用路人，可走土城地區-台3-三峽地區。

（B）三峽至大溪雙向路段用路人，可走三峽地區-台3-大溪地區。

（C）草屯至快官雙向路段用路人，可走南投地區-台14-彰化地區。

（D）斗六至霧峰北向路段用路人，可走斗六地區-台3-南投、台中地區。

（E）田寮至旗山東向路段用路人，可走國3田寮-台28-旗山地區。

國1、國3：新竹至彰化/南投地區雙向路段用路人，可走國1國3新竹系統-西濱交流道-台61-縣道144-台76-國3中興系統。

國3：中港系統至彰化市區南向路段用路人，可走國3中港系統-國4清水端-台17-台61-台61乙-縣道彰195-彰化市區。

國5：頭城至坪林北向路段用路人，可走國5頭城-台9-國5坪林。

國6：舊正至中投北向路段用路人，可走國6舊正-縣道中118-台63-國3中投。

※相關「國道路況預報」資訊：

春節連續假期國道交通疏導措施（含高乘載管制、匝道封閉與收費措施等）

國道重點壅塞時段、路段預測一覽表（春節重點易壅塞路段）

國道替代道路

國道旅行時間預測查詢系統

高速公路資訊查詢服務

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/