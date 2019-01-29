台南吃美食 按讚留言抽國際蘭展門票

2019-01-29 08:39

〔記者王涵平／台南報導〕春節期間依「台南旅遊」粉絲專頁介紹至台南品嘗美食，留言按讚，有機會抽中台灣國際蘭展門票兩張，計畫至台南旅遊的民眾不要錯過。

南市觀光旅遊局表示，台南是許多民眾心中的美食之都，美國《CNN》電視台更稱台南是美食界的王者，以圖片介紹台南的19項美食，觀旅局也特別挑出38項美食在「台南旅遊」粉絲團與大家分享，邀請民眾在春節期間來台南按圖索驥，品嚐最愛的台南美食。

觀旅局指出，為了瞭解2019年網友心目中的台南人氣美食，在台南旅遊粉絲團舉辦「來台南按圖索驥吃美食 台南旅遊按讚抽蘭展門票」活動，即日起至2月12日17時前，民眾只要在38項美食貼文內留言，並針對喜愛的美食圖片按讚投票（可選擇多項美食），就有機會抽到台灣國際蘭展門票2張，共有 25組名額。

38項美食包括擔仔麵、虱目魚、鱔魚/花枝意麵、肉粽、蚵仔煎、肉圓、滷肉飯、火雞肉飯、珍珠奶茶、豬腳飯、碗粿、蝦捲、冰品（八寶冰）、豆花、魷魚羹湯、棺材板、魯麵、小卷米粉、米糕、土魠魚羹、鹹粥、鹽水意麵、蝦仁飯、鍋燒意麵、豬心冬粉、蚵嗲、豆菜麵、東山鴨頭、花生糖、鵝肉、肉粿、杏仁豆腐、羊肉湯、黑輪米血、牛肉湯、布丁、東山咖啡、香腸熟肉。

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