今氣溫回升至26度 週四晚起東北季風增強將明顯變冷

2019-01-29 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨受到輻射冷卻影響，中部以北沿海、空曠地區低溫僅11至14度，白天各地陽光露臉、氣溫回升，預測北部及東半部高溫可到22至24度，中南部約25、26度，感受溫暖舒適，但入夜後氣溫將再度降低，請注意日夜溫差；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星雨。

今日空氣品質部分，風向再度轉為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件轉差；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區主要為「普通」等級，竹苗空品區局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三至週四白天（30日、31日）漸轉南風，各地高溫約25至28度，低溫約15至18度，西半部日夜溫差大。週四晚間至週五（2月1日）東北季風增強，北部及東北部降溫明顯，高溫只剩下19、20度，低溫將下探13、14度，中南部仍有23至25度的高溫，天氣方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

週六、下週日（2日、3日）東北季風減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。下週一至下週三（4日至6日；除夕至初二）受到另一波東北季風增強，北台灣天氣較涼、其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴的天氣；下週四（7日；初三）東北季風逐漸減弱，天氣穩定、氣溫回升。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 23 15 ~ 25 17 ~ 24 18 ~ 22

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