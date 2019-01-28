龍潭金黃花海地毯報到！「魯冰花」提早綻放

2019-01-28 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕每逢初春，也是百花盛開之期，今年受到暖冬影響，位於龍潭區的魯冰花等不及春天來到，比原訂開花時間提早1個月綻放，市府農業局敲定2月23日至3月3日舉辦「戀戀魯冰花」活動還未登場，這整片黃色魯冰花花海已在農曆春節前搶先迎接遊客，成為早春賞花、拍照和打卡熱門景點，農業局預估接力的白色、藍色魯冰花可望如期在活動期間綻放。

農業局長郭承泉表示，龍潭三和、三水及大北坑地區是農村再生的典範，也是桃園茶產量最多的茶鄉、東方美人茶的重要產地。走一趟魯冰花花海，沿途有古樹、古道、古厝及許多秘境，更能領略台灣文學之母鍾肇政的小說《魯冰花》描寫的地景！

令人驚豔的魯冰花不畏寒冬中成長，除了觀賞用，入春開花後結果，孕育繁衍下一代，凋謝後奉獻大地成為茶樹最好的綠肥作物，可幫助茶樹健康生長，且可讓茶葉豐收，曾遍布於龍潭的茶園中；客家人感受到魯冰花對大地的貢獻，如同客家母親一生對家庭無怨無悔的犧牲奉獻與傳承，創造更美好的環境給下一代，因而視「魯冰花」為「客家母親花」，也是送給大地最寶貴的禮物。

農業局去年在龍潭大北坑休閒農業區、和窯文創園區及三和社區種植近13公頃的魯冰花，此龍潭限定美景在首屆「戀戀魯冰花」活動共創下總遊客48萬5000人次，今年擴大種植共20公頃，同樣以黃色魯冰花為主，搭配少量的白色、藍色鲁冰花；近日黃澄澄的魯冰花提前朵朵綻開，遊走在綿延的金黃色花海，與綠色茶道相互交錯間，唯美又夢幻，趁著人潮尚未湧入，成為IG網美必拍景點！

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