過年負北極震盪霸王級寒流襲台？ 鄭明典這次說得更清楚

2019-01-29 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕2019年首波寒流依舊難產，中央氣象局副局長鄭明典日前指出，負北極震盪蠢蠢欲動，最有可能影響台灣的時間落在春節假期中；但有許多民眾誤以為只要發生「負北極振盪」，就有霸王級寒流襲台。對此，鄭明典澄清，「負北極震盪≠台灣有霸王級寒流」，強調還需搭配氣候條件。

鄭明典上週六（26日）在臉書發文表示，負北極振盪蠢蠢欲動，若按統計數據預測，台灣可能只會被掃到邊，但影響期間最有可能落在農曆春節假期中，可能會為民眾安排的走春旅遊帶來變數，值得持續追蹤。

根據《蘋果日報》報導，對此，鄭明典受訪時強調，「負北極震盪≠台灣有霸王級寒流」。他解釋，「負北極振盪」常在冬季發生，但發生「負北極振盪」時冷空氣不一定會影響台灣，而負北極振盪是指暖空氣跑到極區，然後極區冷空氣外流到中低緯度的地區，但目前台灣不在主要冷空氣的移動路徑上。

鄭明典表示，要形成霸王級寒流的條件有，剛好「發生負北極振盪」，以及日本海有低壓發生把冷空氣帶往台灣，就如同3年前1月下旬那次的霸王級寒流，但這種機率非常非常的低。

他也強調，根據目前資料顯示，這種情況並不會發生，因此春節期間台灣不會發生霸王級寒流，下雪的情況也當然不會發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/