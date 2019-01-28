逼空服員3小時調查賣淫假消息 長榮航空：絕無不當約談

2019-01-28 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳有長榮空姐在荷蘭從事性交易賺外快，桃園市空服員職業工會表示，長榮航空在接獲匿名檢舉信後，未經查證就立刻約談遭檢舉的空服員長達3小時，更要求對方寫下自白書。不過在工會協助下，證實外流不雅影片中的女主角並非長榮空服員。工會要求長榮航空澄清並道歉，對此，長榮航空回應「絕無不當約談之情事。」

空服工會指出，長榮航空在接獲匿名檢舉後，便火速約談遭檢舉空服員，過程長達3小時，逼問她個人隱私，還要求對方寫下自白書，導致公司同事信以為真。在工會協助下，證實外流不雅影片中的女主角並非長榮空服員。工會轉述，公司處理過程中的疲勞訊問與擅自推定事實、約談，都充滿敵視態度，造成當事人嚴重心理創傷，經醫生判定罹患急性壓力症候群，建議休養一周。不過空服工會於24日偕同當事人向長榮航空提出澄清與道歉要求，並給予當事人公傷假，都未獲長榮航空回覆。

綜合媒體報導，對此，長榮航空稍早回應，公司對於與工作無關的檢舉，都是基於保護員工及從旁協助釐清事實的立場進行關心，以預防不實謠言擴大，絕無不當約談之情事。

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