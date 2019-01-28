旅行團攜肉品回台擬罰旅行社 業者：絕不接受

2019-01-28 21:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為防範非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌今指示交通部研議，若旅行團旅客夾帶肉品進入台灣，導遊及旅行社應負起連帶責任。交通部觀光局表示，已請旅行社要加強宣導，未善盡告知責任，依發展觀光條例，危害國家利益，旅行社要被罰3至15萬元，領隊可開罰1至5萬元。

觀光局表示，該負起責任的是領隊而非導遊，因領隊是帶團出國，導遊則是國外地接社工作人員，我國無法管轄其他國家的旅行社和導遊；觀光局近期也加強向旅行社及領隊宣導，帶團前往有非洲豬瘟的國家或地區，請旅客千萬不要攜帶肉品回國，以免被罰。

觀光局長周永暉說，若旅行團違反規定遭查獲，目前依發展觀光條例是可以處罰旅行社。

觀光局表示，發展觀光條例規定，國內旅行社組團前往有非洲豬瘟疫情的國家前，在行前說明會就要告知旅客，行程結束前一天，旅客打包行李前會再通知旅客不要攜帶肉品回國，到機場辦理登機手續，領隊也會再提醒一次，但領隊沒有權力檢查旅客行李，只要善盡告知責任，就不會受罰。若真的有團客攜帶肉品回國被查獲，屆時要依個案來認定領隊和旅行社是否有責任，才會給予裁罰。

旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁痛批，旅行社目前已經在行程出發前、行程結束前和登機時都再三提醒旅客不得攜帶肉品回國，領隊不可能去檢查旅客行李，業者都已經善盡告知義務，為什麼還要罰旅行社，實在非常離譜，若行政院真的要開罰，業者絕對不會接受。

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