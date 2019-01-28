今晚2地震鄰近核電廠 氣象局：規模很小不至有影響

2019-01-28 21:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新北市今下午地牛翻身頻繁，分別在下午6點48分和8點10分發生規模3.5和3.3的地震，兩起地震震央位置相近，且位於兩座核電廠之間。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，兩起地震震央距離核電廠還有一段距離，且規模不大，應不至於對核電廠造成影響。

據中央氣象局地震報告顯示，下午6點48分在新北市政府東北方23.4公里（新北市金山區）發生規模3.5的地震，深度4.7公里。接著晚間8點10分在心北市政府東北方23.0公里（新北市金山區）又發生規模3.3的地震，深度5.0公里。

陳國昌表示，兩起地震位置相近，從地震規模大小、位置和深度來看，都與山腳斷層非常吻合，兩起地震不排除與山腳斷層有關係，不過仍要由中央地調所做確認。

陳國昌也說，山腳斷層是個沉默的斷層，從震央位置周邊及沿著斷層面來看，自1988年發生過規模5.2地震後，後面僅發生過5起規模3.5以上的地震，且過去這裡多為規模2到3的小地震，研判後續應不至於有更大地震發生，不過仍要續觀察。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/