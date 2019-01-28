週二各地晴朗回溫！彭啟明：過年前沒有寒流跡象

2019-01-28 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日各地清晨氣溫仍低，白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

受輻射冷卻影響，明天（29）日清晨中部以北及金門、馬祖沿海、空曠地區仍易出現11至13度左右的低溫，提醒民眾注意保暖；白天各地陽光普照、氣溫回升，預計北部及東半部高溫將來至22~24度，中南部約25~26度，入夜後氣溫再降低，請民眾注意日夜溫差。

另外，氣象達人彭啟明預測，未來台灣這兩週至春節期間，沒有任何寒流會來台灣的跡象，預計好天氣將持續到31日。2月1日週五後可能有些許變動，但大致上台灣天氣仍偏「乾爽」。彭啟明補充，北極震盪對台灣沒有影響，與台灣低溫也沒有關係。

空氣品質方面，據行政院環保署空氣品質預報資訊，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區主要為「普通」等級，竹苗空品區局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天（29）日全台皆為紫外線指數3~5的中量級。

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