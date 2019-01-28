醫病》87歲阿嬤跌倒連翻身都痛 原來是薦椎骨折

2019-01-28 21:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮87歲的李姓阿嬤，不小心跌倒照X光沒有什麼異樣，卻痛到無法坐更無法翻身，後經由電腦斷層掃瞄才發現兩側的薦椎骨折，經以螺絲釘和鋼板將兩薦椎固定後，才減緩疼痛。佑民骨科醫師何旭育表示，老人家跌倒，若X光沒照出異常但吃藥毫無改善，就應趕緊再找骨科醫師進一步檢查。

這位87歲的李姓阿嬤，以前曾因臗骨骨折開過刀，兩個多月前因重心不穩而跌倒，跌倒後家人馬上到她去看醫生，但照X光並未發現骨折，醫師給予施打止痛針劑，並開止痛藥物讓她服用，惟止痛藥物完全無法緩解疼痛，且原本可坐和由人攙扶走路的她，跌倒後只能臥床，要坐起來甚至要翻個身都疼痛難當。

阿嬤的家人後來帶老人家到草屯鎮佑民醫院，該院骨科醫師何旭育，為她作了電腦斷層，發現她兩側的薦椎皆骨折，經家人同意後動手術，使用螺絲釘和鋼板將兩薦椎固定，手術後疼痛明顯緩解，且這個月已能由人扶著走幾步路。

何旭育表示，老阿嬤有嚴重骨質疏鬆，因此輕輕跌倒就可能造成骨折，較常見的是大腿骨折或臗關節骨折，薦椎骨折的較少見，因此容易被疏忽。而一旦檢查出骨折，最好要動手術，讓老人家生活品質能獲得改善，不用整天臥床，且進一步能坐或站，老人家長期臥床會產生許多併發症，致死率大增。

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