擁有2萬台「名車」 收藏家大方分享展示

2019-01-28 21:43

〔記者萬于甄／台南報導〕台南安定古寶無患子故事園區負責人王高榮愛車成痴，收藏超過2萬台日本「迴力模型車」，其中不少都是絕版的珍藏品，王高榮為與鄉親分享，一一將這些寶貝陳列展示，場面相當壯觀，同時也邀請愛車的民眾新春期間到園區賞車走春。

王高榮說，這些迴力車是自己20年來的收藏，部分從台灣網羅，有些則從日本購買，車輛的種類、外型相當多元，包含警車、消防車、美國職棒及日本職棒主題限定車，也有號稱東瀛戰神的日本GTR模型車、小朋友最愛的手繪卡通車等，尤其許多都是絕版車款，相當珍貴。

其中，日本知名迴力車品牌TAKANA在DM中，只發表99台車款造型，王高榮特別收藏第100台，且迴力車只有在古寶無患子看的到，開展前讓不少車迷十分期待。

王高榮表示，為讓迴力車迷有機會欣賞早已絕版的迴力車，今年特在春節9天連假拿出來展示，除了迴力車展，古寶無患子故事園區也有懷舊農具、古童玩玩具、無患子洗衣等體驗活動，歡迎民眾新春遊玩來賞車。

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