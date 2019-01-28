眼花？ 台南將軍木棉道 有15棵木棉1月開花稱奇

2019-01-28 20:17

〔記者楊金城／台南報導〕眼花了嗎？台南將軍區真有木棉在1月開花了，奇特少見。

有「木棉的故鄉」稱譽的將軍區，少數木棉現在竟開花了，在區道南21線有15棵木棉開花，在南27線也有數棵木棉開花，疑又是暖冬效應催化所致，提前開花，讓人驚喜。

區民說，將軍木棉以往多在3月開花，橘紅色可說是將軍區春天的代表色，如果天氣冷，甚至到3月底才會綻放，目前將軍區的木棉開花雖還是少數，但夠讓人嘖嘖稱奇。

南21線將軍嘉昌段有15棵木棉花已經開始綻放，花開3成，開出黃色和鮮紅的木棉花，吸引許多蜜蜂和鳥兒來覓食。民眾說，木棉提前在春節前開花實在罕見，後續花況值得觀察。

台南白河林初埤木棉道被列入全球最美的15條花道之一，而將軍區的木棉道有最多的7條木棉道，栽種近2千棵木棉樹冠居全市，另一著名木棉道在鹽水田寮台灣詩路木棉道，白河木棉花節、鐵馬將軍賞花趣、台灣詩路音樂會往年都在木棉花盛開的3月才舉辦。

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