無限之戰! 海巡隊長霸氣嗆「為了滷肉飯我可以跟你耗一整天」

2019-01-28 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕因非洲豬瘟疫情不斷蔓延，政府為防範非洲豬瘟，自25日起，從非洲豬瘟3年內有疫情的國家來台者，違規攜帶豬肉製品當場未繳清罰款立即拒絕入境。海洋委員會今也在臉書秀出海巡弟兄值勤照片，註解引用電影復仇者聯盟3「海巡隊長之無限之戰」，並貼文表示，「為了滷肉飯，我可以跟你耗一整天」。

繼內政部臉書專頁在26日PO出一張可愛的防疫犬照片，並且配上警示宣傳，「我不知道你是誰，我也不知道你為什麼要帶豬肉」，被網友讚賞為「護國神犬」之後。海洋委員會在今天也貼出一張海巡署弟兄在第一線執勤的帥氣背影。

文中只見一名海巡署弟兄著制服的執勤背影，照片的註解寫道，「為了滷肉飯，我可以跟你耗一整天」。海洋委員會表示，22年前，因為口蹄疫台灣撲殺了幾百萬隻豬，一夕之間造成養豬戶破產，損失了幾千億。台灣花了整整20年才脫離疫區。

22年後的今天，海洋委員會指出，這次新型豬瘟再起，應當記起教訓，絕不重蹈覆轍，「我們沒有輸的本錢」。

最後，海洋委員會表示，為對抗非洲豬瘟，非常仰賴海巡署第一線弟兄，希望大家能為前線弟兄打氣，有他們守護，大家才有安心的滷肉飯可以吃。

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