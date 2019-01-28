交通部拋2大方向助計程車 加速分業管理、提升服務品質

2019-01-28 23:19

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部研擬照顧方案，改善計程車產業面臨的困境，原擬補貼油資、減免停車費等方向，遭業界反對；交通部今天再次邀集業者座談，會後初步擬定2大協助方向，包括加速落實與租賃車業分業管理秩序、挹注資源協助提升服務品質等。

交通部晚間表示，計程車業界關心與Uber代表的小客車租賃業分業管理，交通部承諾將朝與計程車業界溝通，討論維持兩業公平營運秩序方向，並加速辦理。

至於乘客搭乘計程車關心的安全與服務品質提升問題，交通部指出，計程車業界均有共識應持續提升精進，未來在提升計程車服務品質與競爭力措施的相關資源挹注，將加強促進良好服務品質提升機制的連結。

另外，午餐時段免費停車等關懷司機措施，由於地方政府多已提出類似作法，是否參考台中市擴大辦理，地方政府將再評估，今天會議僅初步討論交換意見。

交通部路政司長陳文瑞表示，2次座談仍於意見交換階段，主要傾聽業者意見，以便未來提出方案符合業者需求，若有需要，將再邀集業者討論；擬定方案後，若需要爭取經費、或修正法規者，也將繼續往下走。

他指出，已原則性掌握業者訴求，主要仍是國人搭乘計程車可以更提升服務品質，也將朝這個方向討論。

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