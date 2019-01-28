恆春過年要辦籃球夜市趴 球友「勁裝」讓網友暴動

2019-01-28 22:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一群年輕業者，農曆大年初四將在恆春鎮水舞廣場舉辦「迷你恆春夜市、籃球音樂派對」，當地辣妹帥哥球友換上「勁裝」試打，火辣畫面PO上網引起網友暴動，直呼「教練，過年就是要打籃球啊！」

墾丁近年觀光業低迷，不少遊客對恆春半島消費出現疑慮，卻也有人挖掘出更多私房景點及玩法，為了重新帶旅人認識恆春半島，一群年輕人首度在農曆春節假期，舉辦「迷你恆春夜市、籃球音樂派對」，希望引領遊客體驗恆春庶民生活，找出不一樣的觀光新亮點。

恆春半島近年神祕的爆紅景點，莫過於每週日出現一次的傳統夜市，但農曆春節最多遊客的大年初二至初五，碰巧都沒有遇到週日，在恆春經營餐館的許聿楷等年輕人，想起國外節日總有特別的市集及街頭活動，便組織當地年輕業者及籃球委員會在恆春鎮中心水舞廣場，創造迷你版恆春週日夜市及籃球趴市集，希望遊客感受恆春在地的庶民生活。

許聿楷說，恆春在農曆年期間，一向是遊客最多的時刻，但當地居民都忙著做生意及工作，少有機會像遊客及返鄉遊子宣傳恆春的生活，這次活動訴求「交一個恆春朋友」，將鎮中心的轉運站附近廣場，打造成迷你的恆春生活體驗中心，有在地樂團、DJ放音樂、週日夜市、文創市集及小型籃球活動，遊客能免費體驗交朋友，感受恆春的人文美好。

特別到場支持年輕人創新拼觀光的縣議員盧玟欣及鎮代張齊嘉，都特別下場與當地孩子鬥牛、逛市集，提前體驗農曆過年屬於恆春在地的玩法，盧玟欣說，恆春半島除了自然美景，人情味更是當地最具魅力的特色之一，希望首次舉辦的農曆年活動，能夠成為恆春半島觀光的起點，透過與遊客交朋友的心情，重振當地低迷的觀光業。

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