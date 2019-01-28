醉男謊稱「怕女友輕生」求住戶開門 上樓狂踹大吼

2019-01-28 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友27日在臉書社團「爆廢公社」發文，表示自己碰到一名同大樓住戶的恐怖情人，對方起初以「怕女友輕生」作為藉口，要求她讓自己進到大樓，結果對方竟在「女友」門前又叫又踹，所幸最後事情平安落幕。事後她回想，「好險我當下雞婆心發作跟著上去，不然我就成了這男生的幫手了。」

原PO憶述，她在27日凌晨買完水果回家時，在家門口發現一名渾身酒氣的男子不停亂按大門密碼，行徑相當可疑，接著男子在發現她後，便走近請她幫忙開門，但她認為對方不是住戶，加以拒絕，豈料對方這時聲稱是「女友住在這裡」，又說女友沒接電話，深怕會做傻事輕生。原PO看周圍沒人，自己也相當害怕，因此和男子約定，「我幫你感應，我跟著你上去，若她不開門，你就必須再跟我下去一樓出去。」對方也表示同意。

結果在上樓後，男子忽然一邊咆嘯，一邊狂踹女友家的門，原PO見無人應門，要求男子立刻離開，否則就要報警，卻被對方嗆「妳報啊！」直到她拿起手機作勢打電話，男子才願意和她一起下樓，恰好大廳經過一名警察，在告知狀況後警察便將男子帶走。

原PO提到，後來她去找那名被踹門的「女友」，這才得知男子其實是女方「愛酗酒的前男友」，2人早已分手多年。她聽完後則表示：「今天好在沒發生事情，倘若發生事情我會自責一輩子。」

此文一出，引起網友熱議，紛紛直喊「好可怕」，有人稱讚原PO見義勇為，總之沒事就好，但也有人表示太危險，「妳人真的很好，可是安全為重喔」。

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