澎湖米包龜技術傳承有一套 中國禮聘跨海砌龜

2019-01-28 21:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因地理位置阻隔，保留較多中原古文化，更傳承廟宇堆砌米包龜技術，連對岸中國也禮聘澎湖師傅，跨海前往中國泉州、石獅、靈州等地前往砌龜，而澎湖各廟宇訂單，也持續至元宵節前，包括離島望安、七美等。

米包龜是澎湖春節至元宵節的重頭戲，早期在生活不富裕的年代，春節堆砌的米包龜，到元宵節發放給民眾，久而久之成為元宵習俗，現有的4組米包龜師傅，多由超過400年歷史的澎湖開台天后宮起源，其中500公斤組以上，由澎湖導遊領隊工會常務理事孫一中領軍，負責接案。

今年孫一中與陳兆慶、黃如德、陳清福等人，四處接訂單，忙得不亦樂乎，現已完成中國廈門泉州天后宮5萬市斤〈1市斤等於半公斤〉、湖西白坑玉聖殿12000斤、興仁懋靈殿8800斤及今日澎湖開台天后宮8800斤及2隻360斤米包龜，預估明日前往七美完成1000斤米包龜，休息至大年初7，還要馬不停蹄完成白沙赤崁、馬公觀音亭、湖西龍門、望安、鼎灣、 東衛及鎖港等地。

澎湖地方諺語：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存家伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」；所以大型米包龜在廟宇相當受歡迎；孫一中表示，大型米包龜都是以玳瑁為造型，小龜則是綠蠵龜為主，由澎湖乞龜文化看來，早就有保育海龜的傳統。

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