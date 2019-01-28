大里成功國中校舍一蓋9年像工地 還有一棟需改建

2019-01-28 22:02

〔記者陳建志／台中報導〕大里區成功國中校舍在921大地震時結構受損，為兼顧學生上課，採逐棟拆除、重建的方式，卻因發包、施工不順，造成校園9年來都在施工，師生無法安心上課，其中至善樓好不容易在去年9月完工，卻遲遲未拿到使用執照，經市議員林碧秀邀集市府協調，日前終於拿到使用執照，因校內慈德樓經鑑定也建議拆除重建，校方盼結合活動中心、地下停車場一起興建，解決師生上課和地方停車需求。

大里成功國中蔡政忠校長表示，學校校舍在921地震時受損，經鑑定後建議拆除重建，但因全校有59班，1500多名學生，學生人數眾多，為避免影響學生上課，從9年前開始逐棟拆除、重建弘道樓、日新樓，行政大樓的至善樓，則是2013年開始規劃設計，2015年發包重建，卻因和廠商發生糾紛雙方解約，拖到2017年才重新發包，並在去年9月底竣工。

成功國中家長會長謝富堯表示，學校9年來都在施工，因3棟校舍相連，師生，全都在工地中上課，不但出入不方便，每天都在敲敲打打的環境中度過，真的很不方便，所幸現在3棟校舍都完工，希望市府協助充實設備，讓學生有完善的學習環境。

蔡政忠並說，學校另一棟已經興建30多年的慈德樓，去年底經結構技師鑑定，也建議最好整棟拆除重建，因學校目前無活動中心，加上附近民眾有停車需求，希望能結合地下停車場，興建專科教室、活動中心。

市議員林碧秀表示，月初接獲校方反映完工的至善樓遲未取得使用執照，造成借用教室辦公的各處室行政人員無法搬回行政大樓，經邀集相關單位協商，終於在月中拿到使用執照，因新落成的至善樓設備缺乏，加上慈德樓急需重除改建，將繼續向市府爭取，讓師生有更好的學習環境。

市府教育局國中教育科長李真玲表示，全市目前還有很多學校沒有活動中心，若校方能配合興建地下停車場，將能爭取到交通局的停車基金補助，因目前還未收到校方提出的慈德樓鑑定報告與拆除計畫，將等收到報告後，依據技師的專業建議處理，絕對會以校園安全為優先考量。

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